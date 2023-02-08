Окупанти атакували Слов'янськ: "приліт" біля житлових будинків

У ніч на середу, 8 лютого, у Слов'янську Донецької області ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано приліт у районі приватного сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха.
"Минула ніч у Слов‘янську пройшла неспокійно. Був "прильот" по вул. Сучасній", - розповів він.
За словами Ляха, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
Як повідомлялось, у середу, 8 лютого, під російським обстрілом опинився Нью-Йорк Донецької області. Пошкоджено дев'ятиповерхівку.
Нагадаємо, у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до Слов'янська - місцевим жителям доведеться евакуюватися.
Зазначимо, останнім часом російська армія збільшила обстріли міст Донецької області, які знаходяться в відносному тилу. Куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.
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