UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти атакували Слов'янськ: "приліт" біля житлових будинків

Фото: окупанти атакували Слов'янськ Донецької області 8 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на середу, 8 лютого, у Слов'янську Донецької області ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Минула ніч у Слов‘янську пройшла неспокійно. Був "прильот" по вул. Сучасній", - розповів він.

За словами Ляха, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Як повідомлялось, у середу, 8 лютого, під російським обстрілом опинився Нью-Йорк Донецької області. Пошкоджено дев'ятиповерхівку.

Нагадаємо, у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до Слов'янська - місцевим жителям доведеться евакуюватися.

Зазначимо, останнім часом російська армія збільшила обстріли міст Донецької області, які знаходяться в відносному тилу. Куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область