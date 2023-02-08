Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк: пошкоджено багатоповерхівку (фото)

У середу, 8 лютого, під російським обстрілом опинився Нью-Йорк Донецької області. Пошкоджено дев'ятиповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок", - розповів він.

За даними очільника регіону, повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6 поверхами, пробита стіна, у більшості квартир вибито шибки.

Як додав Кириленко, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, 8 лютого, близько 11 ранку російські окупанти обстріляли Вовчанськ та село Варварівку Чугуївського району Харківської області. Поранення отримали троє людей, у тому числі працівник обленерго та дитина.