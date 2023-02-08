ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк: пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Новость на русском →
Донбас, Середа 08 лютого 2023 13:37
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк: пошкоджено багатоповерхівку (фото) Фото: окупанти обстріляли Нью-Йорк Донецької області 8 лютого (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 лютого, під російським обстрілом опинився Нью-Йорк Донецької області. Пошкоджено дев'ятиповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок", - розповів він.

За даними очільника регіону, повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6 поверхами, пробита стіна, у більшості квартир вибито шибки.

Як додав Кириленко, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, 8 лютого, близько 11 ранку російські окупанти обстріляли Вовчанськ та село Варварівку Чугуївського району Харківської області. Поранення отримали троє людей, у тому числі працівник обленерго та дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"