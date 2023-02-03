Жителів Слов'янська попередили про можливу евакуацію

У випадку, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до Слов'янська - місцевим жителям доведеться евакуюватись.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, наразі росіяни обстрілюють Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку з невеликої відстані. Це значно ускладнює можливість відслідковування ракет. Це несе небезпеку саме для цивільного населення.

Він зауважив, що у Слов’янську наразі ситуація стабільна. У місті є світло, газ та вода, воно також декілька місяців не зазнавало обстрілів.

"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", - заявив Лях.