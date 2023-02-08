Оккупанты атаковали Славянск: "прилет" возле жилых домов

В ночь на среду, 8 февраля, в Славянске Донецкой область ночь прошла неспокойно. Зафиксирован прилет в районе частного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Славянской военной администрации Вадима Ляха.

Как сообщалось, в среду, 8 февраля, под российским обстрелом оказался Нью-Йорк Донецкой области. Повреждена девятиэтажка.

По словам Ляха, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

"Прошлая ночь в Славянске прошла неспокойно. Был "прилет" по ул. Современной", - рассказал он.

Напомним, в случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к Славянску - местным жителям придется эвакуироваться.

Отметим, в последнее время российская армия увеличила обстрелы городов Донецкой области, которые находятся в относительном тылу. Куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

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