Окупанти атакували ракетами Одеську область, під удар потрапила база відпочинку

Наслідки нічної атаки

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 73 ударних дрони та чотири ракети (дві балістичні "Іскандер-М" та дві авіаційні Х-59/69). Сили ППО знищили 69 "Шахедів" та дві керовані авіаційні ракети.

Окупанти намагалися атакувати Київ, у столиці працювала ППО. Влучань не було, але зафіксоване падіння уламків в Оболонському районі міста.

Також окупанти двічі атакували Суми, під удар потрапив медичний заклад та житловий сектор. Відомо про шістьох загиблих.

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