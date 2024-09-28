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Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, под удар попала база отдыха

Фото: оккупанты ударили по Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли ракетный удар по Одесской области. Была частично разрушена база отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Как отметил Кипер, в результате вражеских обстрелов в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля.

Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 квадратных метров.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - отметил он.

 

Фото: оккупанты ударили по базе отдыха (t.me/odeskaODA)

 

 

Последствия ночной атаки

Этой ночью россияне выпустили по Украине 73 ударных дрона и четыре ракеты (две баллистические "Искандер-М" и две авиационные Х-59/69). Силы ПВО уничтожили 69 "Шахедов" и две управляемые авиационные ракеты.

Оккупанты пытались атаковать Киев, в столице работала ПВО. Попаданий не было, но зафиксировано падение обломков в Оболонском районе города.

Также оккупанты дважды атаковали Сумы, под удар попало медицинское учреждение и жилищный сектор. Известно о шести погибших.

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