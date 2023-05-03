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Окупанти атакували Київ "Шахедами". Усі ворожі дрони були збиті

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Київ, Середа 03 травня 2023 06:28
Окупанти атакували Київ "Шахедами". Усі ворожі дрони були збиті Фото: ворожі дрони збиті в небі над Києвом (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Київ цієї ночі, 3 травня, атакували російські окупанти дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань у столиці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що нинішня повітряна атака Києва з боку російських військ стала третьою за останні шість днів.

"Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА "Shahed"", - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Чиновник звернув увагу, що тактика противника залишається незмінною, і атаки здійснюються з настанням темного часу доби, при цьому РФ запустила баражуючі боєприпаси ("Шахеди") з різних напрямків.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - сказав Попко.

Також чиновник подякував Силам протиповітряної оборони за відмінну та професійну службу.

"Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні!" - зазначив Попко.

Раніше повідомлялося, що в Київ та області цієї ночі, 3 травня, кілька разів звучали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи ППО.

Додамо, що перед цим, вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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