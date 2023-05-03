Оккупанты атаковали Киев "Шахедами". Все вражеские дроны были сбиты

Киев этой ночью, 3 мая, был атакован российскими оккупантами дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений в столице нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что нынешняя воздушная атака Киева со стороны российских войск стала третьей за последние шесть дней.

"На этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed"", - рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Чиновник обратил внимание, что тактика противника остается неизменной, и атаки осуществляются с наступлением темного времени суток, при этом РФ запустила барражирующие боеприпасы ("Шахеды") с разных направлений.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Данные оперативной сводки на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется", - сказал Попко.

Также чиновник поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отличную и профессиональную службу.

"Вы в очередной раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" - отметил Попко.