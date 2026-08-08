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Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо на цей момент

03:16 08.08.2026 Сб
2 хв
Ворог випустив відразу серію ракет
aimg Пилип Бойко
Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)

Російські окупанти в ніч на 8 серпня запустили по Києву балістичні ракети. У місті пролунало від шести до восьми вибухів.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на інформацію від мера Віталія Кличка, КМВА та ДСНС.

Перед атакою повітряна тривога спрацювала лише за хвилину до удару ракет. Наразі повітряна тривога у Києві скасована.

О 03-34 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у наслідок атаки, за попередніми даними, в Голосіївському районі зафіксовано загоряння на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом.

Екстрені служби прямують на місця, повідомив мер Києва.

О 05-45 КМВА проінформувала, що через удар ворога четверо людей постраждали. Відповідні служби проводять роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу.

О 06-34 рятувальники ДСНС додали подробиць щодо наслідків атаки. За даними відомства, пожежа охопила гаражі та нежитлову забудову у Голосіївському районі. А в Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства.

Що ще відомо про атаки на столицю

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали. Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Також у Києві в суботу під вечір, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу, що стався тієї ночі. В наслідок удару окупантів РФ у місті загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей.

У результаті ворожого обстрілу 1 серпня пошкодження та руйнування було зафіксовано в п’яти районах столиці. Серед них - Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський. Відомо, що в деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими.

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