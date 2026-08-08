Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо на цей момент

Що ще відомо про атаки на столицю

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали. Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Також у Києві в суботу під вечір, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу, що стався тієї ночі. В наслідок удару окупантів РФ у місті загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей.

У результаті ворожого обстрілу 1 серпня пошкодження та руйнування було зафіксовано в п’яти районах столиці. Серед них - Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський. Відомо, що в деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими.