У Києві завершили рятувальні роботи: через удари РФ загинули 9 людей, 33 постраждали

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У Києві в суботу під вечір, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу, що стався цієї ночі. Відомо, що кількість постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу! На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей", - йдеться у повідомленні. Там додали, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим. До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одинці техніки.