Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент

Перед атакой воздушная тревога сработала всего за минуту до удара ракет. В настоящее время воздушная тревога в Киеве отменена.

В 03-34 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки, по предварительным данным, в Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.

Экстренные службы направляются на места, сообщил мэр Киева.

В 05-45 КМВА проинформировала, что из-за удара врага четыре человека пострадали. Соответствующие службы проводят работы по ликвидации последствий ночного обстрела.

В 06-34 спасатели ГСЧС добавили подробности относительно последствий атаки. По данным ведомства, пожар охватил гаражи и нежилую застройку в Голосеевском районе. А в Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия.