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Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент

03:16 08.08.2026 Сб
2 мин
Враг выпустил сразу серию ракет
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)

Российские оккупанты в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В городе раздалось от шести до восьми взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от мэра Виталия Кличко, КГВА и ГСЧС.

Перед атакой воздушная тревога сработала всего за минуту до удара ракет. В настоящее время воздушная тревога в Киеве отменена.

В 03-34 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки, по предварительным данным, в Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.

Экстренные службы направляются на места, сообщил мэр Киева.

В 05-45 КМВА проинформировала, что из-за удара врага четыре человека пострадали. Соответствующие службы проводят работы по ликвидации последствий ночного обстрела.

В 06-34 спасатели ГСЧС добавили подробности относительно последствий атаки. По данным ведомства, пожар охватил гаражи и нежилую застройку в Голосеевском районе. А в Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия.

Что еще известно об атаках на столицу

Напомним, в ночь на 5 августа россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Погиб один человек, более 20 – пострадали. Под огнем оказались "Эпицентр", ROZETKA и "Нова пошта".

Также в Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего в ту ночь. В результате удара оккупантов РФ в городе погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них – 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек.

В результате вражеских обстрелов 1 августа повреждения и разрушения были зафиксированы в пяти районах столицы. Среди них – Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский. Известно, что в некоторых домах люди из-за удара оказались заблокированными.

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