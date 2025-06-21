Окупанти атакували FPV-дроном шістьох поліцейських на Дніпропетровщині

Впродовж сьогоднішнього дня ворог завдав кількох ударів по Нікопольському району. Як результат ворожих ударів - постраждало семеро людей, серед яких поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Сьогодні вранці окупанти спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади. Внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.
Після 13-ї години армія РФ знову завдала удару по району. Цього разу окупанти здійснили артобстріл Нікополя. Через ворожу атаку 63-річний чоловік отримав осколкові поранення.
Загалом протягом дня слідчі зафіксували пошкодження:
Зауважимо, що надвечір 21 червня російські військові також атакували Суми безпілотниками. Наразі вже відомо, що по місту завдали ударів кілька російських дронів "Ланцет".
Нагадаємо також, що в ніч на 21 червня окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області.
Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.
Крім того, протягом ночі армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Поранено місцеву, а також пошкоджено кілька квартир.
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