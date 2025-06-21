Окупанти атакували FPV-дроном шістьох поліцейських на Дніпропетровщині

Удари Росії по Україні

Зауважимо, що надвечір 21 червня російські військові також атакували Суми безпілотниками. Наразі вже відомо, що по місту завдали ударів кілька російських дронів "Ланцет".

Нагадаємо також, що в ніч на 21 червня окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області.

Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

Крім того, протягом ночі армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Поранено місцеву, а також пошкоджено кілька квартир.

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