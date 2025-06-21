Оккупанты атаковали FPV-дроном шестерых полицейских на Днепропетровщине

Удары России по Украине

Заметим, что вечером 21 июня российские военные также атаковали Сумы беспилотниками. Сейчас уже известно, что по городу нанесли удары несколько российских дронов "Ланцет".

Напомним также, что в ночь на 21 июня оккупанты осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Кременчугу Полтавской области.

Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

Кроме того, в течение ночи армия РФ обстреляла жилые дома в Херсоне. Ранена местная жительница, а также повреждены несколько квартир.

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