Окупанти атакували FPV-дроном шістьох поліцейських на Дніпропетровщині

Впродовж сьогоднішнього дня ворог завдав кількох ударів по Нікопольському району. Як результат ворожих ударів - постраждало семеро людей, серед яких поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Після 13-ї години армія РФ знову завдала удару по району. Цього разу окупанти здійснили артобстріл Нікополя. Через ворожу атаку 63-річний чоловік отримав осколкові поранення.

Сьогодні вранці окупанти спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади. Внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.

Удари Росії по Україні

Зауважимо, що надвечір 21 червня російські військові також атакували Суми безпілотниками. Наразі вже відомо, що по місту завдали ударів кілька російських дронів "Ланцет".

Нагадаємо також, що в ніч на 21 червня окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області.

Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

Крім того, протягом ночі армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Поранено місцеву, а також пошкоджено кілька квартир.

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