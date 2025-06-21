Оккупанты атаковали FPV-дроном шестерых полицейских на Днепропетровщине

В течение сегодняшнего дня враг нанес несколько ударов по Никопольскому району. Как результат вражеских ударов - пострадали семь человек, среди которых полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Всего в течение дня следователи зафиксировали повреждения:

После 13 часов армия РФ снова нанесла удар по району. На этот раз оккупанты осуществили артобстрел Никополя. Из-за вражеской атаки 63-летний мужчина получил осколочные ранения.

Сегодня утром оккупанты направили FPV-дрон на одно из сел Червоногригорьевской общины. В результате взрыва пострадали шестеро правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания.

Удары России по Украине

Заметим, что вечером 21 июня российские военные также атаковали Сумы беспилотниками. Сейчас уже известно, что по городу нанесли удары несколько российских дронов "Ланцет".

Напомним также, что в ночь на 21 июня оккупанты осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Кременчугу Полтавской области.

Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

Кроме того, в течение ночи армия РФ обстреляла жилые дома в Херсоне. Ранена местная жительница, а также повреждены несколько квартир.

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