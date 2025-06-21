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Оккупанты атаковали FPV-дроном шестерых полицейских на Днепропетровщине

Днепропетровская область, Суббота 21 июня 2025 20:40
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Оккупанты атаковали FPV-дроном шестерых полицейских на Днепропетровщине Фото: оккупанты атаковали полицию FPV-дроном (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

В течение сегодняшнего дня враг нанес несколько ударов по Никопольскому району. Как результат вражеских ударов - пострадали семь человек, среди которых полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сегодня утром оккупанты направили FPV-дрон на одно из сел Червоногригорьевской общины. В результате взрыва пострадали шестеро правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания.

После 13 часов армия РФ снова нанесла удар по району. На этот раз оккупанты осуществили артобстрел Никополя. Из-за вражеской атаки 63-летний мужчина получил осколочные ранения.

Всего в течение дня следователи зафиксировали повреждения:

  • инфраструктуры,
  • частных домов,
  • хозяйственных построек,
  • гаража,
  • солнечных панелей,
  • автомобиль,
  • автозаправочной станции, которая была охвачена огнем.

Удары России по Украине

Заметим, что вечером 21 июня российские военные также атаковали Сумы беспилотниками. Сейчас уже известно, что по городу нанесли удары несколько российских дронов "Ланцет".

Напомним также, что в ночь на 21 июня оккупанты осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Кременчугу Полтавской области.

Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

Кроме того, в течение ночи армия РФ обстреляла жилые дома в Херсоне. Ранена местная жительница, а также повреждены несколько квартир.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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