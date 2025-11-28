Окупанти атакували енергетичний об'єкт на Сумщині, є поранений

Російські окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міненерго та АТ "Сумиобленерго".
В Міністерстві енергетики повідомили, що російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Сумщині. Під час атаки там була бригада енергетиків, яка виконувала відновлювальні роботи. Внаслідок атаки є поранений.
"Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.
В "Сумиобленерго" пізніше підтвердили атаку окупантів на енергетичний об'єкт та поранення одного з працівників.
"Сьогодні під час чергової атаки армії РФ на Суми було поранено працівника АТ "Сумиобленерго". Енергетика доправили до лікарні, де фахівці надають допомогу постраждалому", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.
Наприклад, 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.