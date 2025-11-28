Оккупанты атаковали энергетический объект на Сумщине, есть раненый

В Министерстве энергетики сообщили, что российский дрон атаковал энергетический объект в Сумской области. Во время атаки там была бригада энергетиков, которая выполняла восстановительные работы. В результате атаки есть раненый.

"Бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном. Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" позже подтвердили атаку оккупантов на энергетический объект и ранения одного из работников.

"Сегодня во время очередной атаки армии РФ на Сумы был ранен работник АО "Сумыоблэнерго". Энергетика доставили в больницу, где специалисты оказывают помощь пострадавшему", - сказано в сообщении.