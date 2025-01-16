Окупанти атакували дронами агропідприємство у Чернігівській області: фото наслідків

Атака на енергетику України

В ніч на 15 січня росіяни випустили по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Ворог атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Як відомо, у Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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