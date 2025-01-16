Оккупанты атаковали дронами агропредприятие в Черниговской области: фото последствий

Российские войска атаковали дронами Черниговскую область вечером 15 января. Под удар попало агропредприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.
Он отметил, что оккупанты беспилотниками атаковали одно из агропредприятий в Прилуцком районе.
В результате удара повреждены два ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза - более 2 тысяч тонн. По словам главы Черниговской ОВА, люди не пострадали.
Фото: в Черниговской области атаковано агропредприятие (t.me/chernigivskaODA)
В ночь на 15 января россияне выпустили по Украине 43 ракеты и 74 дрона. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 дронов, еще 27 беспилотников не достигли целей.
Враг атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Как известно, во Львовской области зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры.
Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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