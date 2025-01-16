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Окупанти атакували дронами агропідприємство у Чернігівській області: фото наслідків

Прилуки, Четвер 16 січня 2025 09:46
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Окупанти атакували дронами агропідприємство у Чернігівській області: фото наслідків Фото: у Чернігівській області росіяни атаковали агропідприємство (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували дронами Чернігівську область ввечері 15 січня. Під удар потрапило агропідприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Він зазначив, що окупанти безпілотниками атакували одне з агропідприємств у Прилуцькому районі.

Внаслідок удару пошкоджені два ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. За словами голови Чернігівської ОВА, люди не постраждали.

Фото: у Чернігівській області атаковане агропідприємство (t.me/chernigivskaODA)

Атака на енергетику України

В ніч на 15 січня росіяни випустили по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Ворог атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Як відомо, у Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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