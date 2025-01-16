Окупанти атакували дронами агропідприємство у Чернігівській області: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Внаслідок удару пошкоджені два ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. За словами голови Чернігівської ОВА, люди не постраждали.

Він зазначив, що окупанти безпілотниками атакували одне з агропідприємств у Прилуцькому районі.

Атака на енергетику України

В ніч на 15 січня росіяни випустили по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Ворог атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Як відомо, у Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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