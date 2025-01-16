Оккупанты атаковали дронами агропредприятие в Черниговской области: фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

В результате удара повреждены два ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза - более 2 тысяч тонн. По словам главы Черниговской ОВА, люди не пострадали.

Он отметил, что оккупанты беспилотниками атаковали одно из агропредприятий в Прилуцком районе.

Атака на энергетику Украины

В ночь на 15 января россияне выпустили по Украине 43 ракеты и 74 дрона. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 дронов, еще 27 беспилотников не достигли целей.

Враг атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Как известно, во Львовской области зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.