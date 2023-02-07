Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ: пошкоджено приватні будинки
У вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці повідомляють, що 6 та 7 лютого російські військові обстріляли з артилерії та РСЗВ Куп‘янськ
"Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.
Нагадаємо, що за добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.
Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.
Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.
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