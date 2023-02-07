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Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ: пошкоджено приватні будинки

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Куп'янськ, Вівторок 07 лютого 2023 17:15
Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ: пошкоджено приватні будинки Фото: Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці повідомляють, що 6 та 7 лютого російські військові обстріляли з артилерії та РСЗВ Куп‘янськ

"Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Нагадаємо, що за добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.

Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.

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