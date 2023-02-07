РФ обстріляла дві громади під Миколаєвом: зникло світло, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Фото: окупанти обстріляли дві громади у Миколаївській області (GettyImages)

За добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади. В Миколаєві без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого у частині пункту відсутня електроенергія. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", - розповів він. Кім додав, що також вночі, 7 лютого, о 00:00 внаслідок ворожих обстрілів Чорноморської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. "Постраждалих немає", - додав очільник регіону. Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.