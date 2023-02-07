ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріли Харківської області: згоріла лікарня, пошкоджено дві багатоповерхівки

Новость на русском →
Харків, Вівторок 07 лютого 2023 09:00
Обстріли Харківської області: згоріла лікарня, пошкоджено дві багатоповерхівки Фото: окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 м кв. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль, пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп.

"У Куп’янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди", - додав Синєгубов, уточнивши, що на щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії