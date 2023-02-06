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Росіяни вдарили по Вовчанську: у поліклініці почалася пожежа

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Вовчанськ, Понеділок 06 лютого 2023 22:47
Росіяни вдарили по Вовчанську: у поліклініці почалася пожежа Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Вовчанську (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Як зазначають у відомстві, під час обстрілу уламки снарядів росіян пошкодили будівлі та два автомобілі.

Росіяни вдарили по Вовчанську: у поліклініці почалася пожежаФото: пожежа у поліклініці Волчанська (facebook.com/moz.ukr)

"Горить будівля поліклініки", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні у Сумській області зафіксували 55 "прильотів".

Також ми писали, що росіяни завдали удару по двох районах Дніпропетровської області.

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