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Оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреляли Купянск: повреждены частные дома

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Купянск, Вторник 07 февраля 2023 17:15
Оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреляли Купянск: повреждены частные дома Фото: Оккупанты по артиллерии и РСЗО обстреляли Купянск (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, российские военные по артиллерии обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате этого были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители сообщают, что 6 и 7 февраля российские военные обстреляли из артиллерии и РСЗО Купянск.

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль", - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

Напомним, что за сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреливали приграничные территории Харьковской области. В частности, в Волчанске из-за обстрелов загорелась городская больница, а в Купянском районе повреждены жилые дома.

Как сообщалось, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.

Кроме того, за сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области. В Николаеве без обстрелов.

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