Окупанти з артилерії обстріляли групу енергетиків у Сумській області

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.

Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали троє людей.

Нещодавно стало відомо, що росіяни двічі вдарили по промзоні Слов'янська. Там постраждали двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одну поранену людину.

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