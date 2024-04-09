Оккупанты из артиллерии обстреляли группу энергетиков в Сумской области

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате пострадали три человека.

Недавно стало известно, что россияне дважды ударили по промзоне Славянска. Там пострадали два человека. Позже стало известно о еще одном раненом человеке.

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