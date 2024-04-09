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Окупанти з артилерії обстріляли групу енергетиків у Сумській області

Бачівськ, Вівторок 09 квітня 2024 19:07
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Окупанти з артилерії обстріляли групу енергетиків у Сумській області Фото: Окупанти з артилерії обстріляли групу енергетиків у Сумській області (t.me/energyofukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні, 9 квітня, завдали артилерійського удару по селу Бачівськ у Сумській області. Під обстріл потрапила група енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що експлуатаційна бригада "Сумиобленерго" потрапила під артилерійський обстріл з боку кордону з РФ.

"П'ятеро працівників виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресором", - пише Міненерго.

Окупанти з артилерії обстріляли групу енергетиків у Сумській області

Скріншот: Бачівськ (google.com/maps)

Усі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових та органів місцевого самоврядування було отримано. Жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень.

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.

Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали троє людей.

Нещодавно стало відомо, що росіяни двічі вдарили по промзоні Слов'янська. Там постраждали двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одну поранену людину.

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