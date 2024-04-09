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Оккупанты из артиллерии обстреляли группу энергетиков в Сумской области

Бачевск, Вторник 09 апреля 2024 19:07
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Оккупанты из артиллерии обстреляли группу энергетиков в Сумской области Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли группу энергетиков в Сумской области (t.me/energyofukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня, 9 апреля, нанесли артиллерийский удар по селу Бачевск в Сумской области. Под обстрел попала группа энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что эксплуатационная бригада "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны границы с РФ.

"Пятеро работников выехали отремонтировать поврежденную в результате военной агрессии РФ линию электропередачи на расстоянии около 3,5 км от границы со страной-агрессором", - пишет Минэнерго.

Оккупанты из артиллерии обстреляли группу энергетиков в Сумской области

Скриншот: Бачевск (google.com/maps)

Все необходимые разрешения на проведение восстановительных работ от военных и органов местного самоуправления были получены. Ни один из энергетиков не пострадал, но автомобиль бригады получил многочисленные повреждения.

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате пострадали три человека.

Недавно стало известно, что россияне дважды ударили по промзоне Славянска. Там пострадали два человека. Позже стало известно о еще одном раненом человеке.

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