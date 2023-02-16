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Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область: зруйновано будинки

Фото: Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вранці російські окупанти двічі накрили з важкої артилерії Нікопольський район. Поцілили по Мирівській громаді та по самому Нікополю. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Після обстеження територій області, встановлено, що у Синельниківському районі є руйнування 6 дачних будинків, ще 5 пошкоджено. У Павлограді також знищено 2 дачні будинки. В Кам‘янському районі вибито зо півсотні вікон на декількох тамтешніх приватних підприємствах

"Стосовно нічного ракетного удару по Павлограду. За уточненими даними, внаслідок атаки постраждало 8 осіб. Наразі загрози життям людей немає, вони лікуються амбулаторно", - додав глава облради.

На місці удару потрощено понад 60 будинків, відповідні служби встановлюють масштаби завданих збитків. Є суттєві руйнування, деякі оселі не підлягають відновленню.

Нагадаємо, що в результаті нічного ракетного удару російських окупантів по Павлограду загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

РБК-Україна повідомляло про ракетний удар по Павлограду вночі. Окрім будинків у місті також пошкоджене промислове підприємство.

Окрім того, Повітряні сили збили 16 із 32 російських ракет під час масованого ракетного обстрілу сьогодні вночі.

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Російська ФедераціяНікопольПавлоградДніпропетровська областьВійна в Україні