Оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома

В четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Утром российские оккупанты дважды накрыли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Попали по Мировской общине и по самому Никополю. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
После обследования территорий области установлено, что в Синельниковском районе есть разрушение 6 дачных домов, еще 5 повреждены. В Павлограде также уничтожены 2 дачных дома. В Каменском районе выбито около полусотни окон на нескольких тамошних частных предприятиях
"Что касается ночного ракетного удара по Павлограду. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 8 человек. В настоящее время угрозы жизнью людей нет, они лечатся амбулаторно", - добавил глава облсовета.
На месте удара разбито более 60 домов, соответствующие службы устанавливают масштабы нанесенного ущерба. Есть существенные разрушения, некоторые дома не подлежат восстановлению.
Напомним, что в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Павлограду погиб один человек, еще восемь получили ранения.
РБК-Украина сообщало о ракетном ударе по Павлограду ночью. Кроме домов в городе также повреждено промышленное предприятие.
Кроме того, Воздушные силы сбили 16 из 32 российских ракет во время массированных ракетных обстрелов сегодня ночью.
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