Окупанти агітують підлітків у Криму до Юнармії, - ЦНС

Дії російської влади на окупованих територіях

Раніше ми писали, що російська влада намагається змусити студентів з окупованих територій України брати участь у так званих "виборах президента" спостерігачами.

Їх завданням буде фальсифікація результатів голосування. Окупаційна адміністрація на українських територіях вже надіслала "університетам" плани щодо кількості студентів для участі у "роботі на виборах".

Кожен "університет" має відібрати студентів, які будуть залучені як "спостерігачі". Потім їх проінструктують щодо подальших маніпуляцій з фальсифікації.

Крім того, працівники Слідчого управління РФ здійснюють обшуки в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з метою виявлення інформаторів та "нелояльних" студентів. Окупанти в пошуках підлітків, які можуть співпрацювати із Силами оборони для звільнення захоплених територій. Російські представники обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди" з учнями.

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