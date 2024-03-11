Окупанти агітують підлітків у Криму до Юнармії, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму розгортається кампанія мілітаризації серед підлітків. Агітація ведеться у спортивних секціях та навчальних закладах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Російська влада активно залучає молодь до участі у військових клубах, зокрема до Юнармії. Окупант обіцяє учасникам клубів переваги у вступній кампанії.
Так, за минулий рік близько 100 учасників Юнармії доєдналися до лав збройних сил Росії та пішли воювати проти України і не всі вони повернуться додому, частина також вирішила продовжити своє навчання у військових ВНЗ.
У Центрі національного спротиву закликають ігнорувати мілітаристичні угруповання ворога та не піддаватися впливу, щоб не зашкодити своєму майбутньому.
Раніше ми писали, що російська влада намагається змусити студентів з окупованих територій України брати участь у так званих "виборах президента" спостерігачами.
Їх завданням буде фальсифікація результатів голосування. Окупаційна адміністрація на українських територіях вже надіслала "університетам" плани щодо кількості студентів для участі у "роботі на виборах".
Кожен "університет" має відібрати студентів, які будуть залучені як "спостерігачі". Потім їх проінструктують щодо подальших маніпуляцій з фальсифікації.
Крім того, працівники Слідчого управління РФ здійснюють обшуки в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з метою виявлення інформаторів та "нелояльних" студентів. Окупанти в пошуках підлітків, які можуть співпрацювати із Силами оборони для звільнення захоплених територій. Російські представники обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди" з учнями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.