Оккупанты агитируют подростков в Крыму к Юнармии, - ЦНС

Действия российских властей на оккупированных территориях

Ранее мы писали, что российские власти пытаются заставить студентов с оккупированных территорий Украины участвовать в так называемых "выборах президента" наблюдателями .

Их задачей будет подлог результатов голосования. Оккупационная администрация на украинских территориях уже направила "университетам" планы по количеству студентов для участия в "работе на выборах".

Каждый "университет" должен отобрать студентов, которые будут привлечены как "наблюдатели". Затем их проинструктируют относительно дальнейших манипуляций по фальсификации.

Кроме того, работники Следственного управления РФ осуществляют обыски в учебных заведениях на временно оккупированных территориях Херсона с целью выявления информаторов и "нелояльных" студентов . Оккупанты в поисках подростков, которые могут сотрудничать с Силами обороны для освобождения захваченных территорий. Российские представители обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы" с учащимися.

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