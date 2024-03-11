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Окупанти агітують підлітків у Криму до Юнармії, - ЦНС

Сімферополь, Понеділок 11 березня 2024 01:18
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Окупанти агітують підлітків у Криму до Юнармії, - ЦНС Фото: окупанти агітують підлітків у Криму до Юнармії, - ЦНС (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У тимчасово окупованому Криму розгортається кампанія мілітаризації серед підлітків. Агітація ведеться у спортивних секціях та навчальних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Російська влада активно залучає молодь до участі у військових клубах, зокрема до Юнармії. Окупант обіцяє учасникам клубів переваги у вступній кампанії.

Так, за минулий рік близько 100 учасників Юнармії доєдналися до лав збройних сил Росії та пішли воювати проти України і не всі вони повернуться додому, частина також вирішила продовжити своє навчання у військових ВНЗ.

У Центрі національного спротиву закликають ігнорувати мілітаристичні угруповання ворога та не піддаватися впливу, щоб не зашкодити своєму майбутньому.

Дії російської влади на окупованих територіях

Раніше ми писали, що російська влада намагається змусити студентів з окупованих територій України брати участь у так званих "виборах президента" спостерігачами.

Їх завданням буде фальсифікація результатів голосування. Окупаційна адміністрація на українських територіях вже надіслала "університетам" плани щодо кількості студентів для участі у "роботі на виборах".

Кожен "університет" має відібрати студентів, які будуть залучені як "спостерігачі". Потім їх проінструктують щодо подальших маніпуляцій з фальсифікації.

Крім того, працівники Слідчого управління РФ здійснюють обшуки в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з метою виявлення інформаторів та "нелояльних" студентів. Окупанти в пошуках підлітків, які можуть співпрацювати із Силами оборони для звільнення захоплених територій. Російські представники обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди" з учнями.

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