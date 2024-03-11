Оккупанты агитируют подростков в Крыму к Юнармии, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму разворачивается кампания милитаризации среди подростков. Агитация проводится в спортивных секциях и учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В Центре национального сопротивления призывают игнорировать милитаристические группировки врага и не подвергаться влиянию, чтобы не помешать своему будущему.

Так, за прошлый год около 100 участников Юнармии присоединились к рядам вооруженных сил России и пошли воевать против Украины и не все они вернутся домой, часть также решила продолжить свою учебу в военных вузах.

Российские власти активно привлекают молодежь к участию в военных клубах, в частности Юнармии. Оккупант обещает участникам клубов преимущества во вступительной кампании.

Действия российских властей на оккупированных территориях

Ранее мы писали, что российские власти пытаются заставить студентов с оккупированных территорий Украины участвовать в так называемых "выборах президента" наблюдателями .

Их задачей будет подлог результатов голосования. Оккупационная администрация на украинских территориях уже направила "университетам" планы по количеству студентов для участия в "работе на выборах".

Каждый "университет" должен отобрать студентов, которые будут привлечены как "наблюдатели". Затем их проинструктируют относительно дальнейших манипуляций по фальсификации.

Кроме того, работники Следственного управления РФ осуществляют обыски в учебных заведениях на временно оккупированных территориях Херсона с целью выявления информаторов и "нелояльных" студентов . Оккупанты в поисках подростков, которые могут сотрудничать с Силами обороны для освобождения захваченных территорий. Российские представители обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы" с учащимися.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .