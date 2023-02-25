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Окупанти 9 разів атакували Нікопольський район протягом ночі: в ОВА показали наслідки

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Субота 25 лютого 2023 08:06
Окупанти 9 разів атакували Нікопольський район протягом ночі: в ОВА показали наслідки Фото: Окупанти 9 разів атакували Нікопольський район протягом ночі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Серія Лисака.

"Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих", - розповів посадовець.

Лисак вказав, обстеження територій триває, але вже зафіксовані значні руйнування:

  • у Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Також побиті 10 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони й лінія електропередач.
  • у Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль - пожежу вже приборкали.

Фото: Окупанти 9 разів атакували Нікопольський район протягом ночі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.

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