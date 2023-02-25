Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи: в ОВА показали последствия

Фото: Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Серия Лысака.