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РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, П'ятниця 24 лютого 2023 20:50
РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області Фото: РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, окупанти випустили понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні цілий день агресор знущався над Нікопольщиною. Бив з важкої артилерії та "Градів". Загалом спрямував по мирних населених пунктах понад 100 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади - Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.

Нагадаємо, що російські загарбники у ніч на 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

У четвер, 23 лютого, російські окупанти шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.

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