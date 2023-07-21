Окупанти 29 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області

Війська РФ знову вели вогонь прикордонним районам Сумської області, застосовуючи для завдання ударів 21 липня артилерію та авіацію. Протягом дня противником було здійснено 29 обстрілів по 7 територіальних громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Зазначається, що загалом було зафіксовано 161 вибух, а атакам зазнавали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади Сумської області.
Дані про обстріл:
Як повідомили в ОВА, попередньо внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.
Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумської області практично щодня, застосовуючи різне озброєння. Окрім того, під атаки потрапляє й обласний центр.
Так, у ніч проти 20 липня війська РФ атакували Суми ударними безпілотниками "Шахед".
17 липня в Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Того ж дня росіяни атакували Білопілля. Через атаку руйнувань зазнало адміністративне приміщення.
Нагадаємо також, що нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.
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