RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области

Фото: российские военные обстреливали приграничные районы Сумской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ снова вели огонь по приграничным районам Сумской области, применяя для нанесения ударов 21 июля артиллерию и авиацию. В течение дня противником было совершено 29 обстрелов по 7 территориальным общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего был зафиксирован 161 взрыв, а атакам подвергались Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины Сумской области.

Данные об обстрелах:

  • По территории Новослободской общины был совершен артобстрел (4 взрыва).
  • В Середино-Будской общине зафиксировано 5 взрывов АГС.
  • Войска РФ обстреливали территорию Эсманской общины из артиллерии (12 взрывов) и АГС (5 взрывов). Кроме того, с вражеского вертолета был осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа "НАР" (2 взрыва). Также оккупанты для обстрелов применяли минометы (31 взрыв).
  • На территорию Краснопольской общины противник сбросил 43 мины.
  • Российские войска обстреливали Белопольскую общину из минометов (22 взрыва).
  • По территории Шалыгинской общины противник бил из АГС (5 взрывов).
  • На территории Великописаревской общины было зафиксировано 30 взрывов из минометов, а также обстрел из СПГ-9 (2 взрыва).

Как сообщили в ОВА, предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Обстрелы войсками РФ Сумской области

Российские оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области практически ежедневно, применяя различное вооружение. Кроме того, под атаки попадает и областной центр.

Так, в ночь на 20 июля войска РФ атаковали Сумы ударными беспилотниками "Шахед".

17 июля в Сумской области в результате вражеского обстрела погибли два человека. В тот же день россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

Напомним также, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область