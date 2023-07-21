Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области

Войска РФ снова вели огонь по приграничным районам Сумской области, применяя для нанесения ударов 21 июля артиллерию и авиацию. В течение дня противником было совершено 29 обстрелов по 7 территориальным общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего был зафиксирован 161 взрыв, а атакам подвергались Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины Сумской области.
Данные об обстрелах:
Как сообщили в ОВА, предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
Российские оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области практически ежедневно, применяя различное вооружение. Кроме того, под атаки попадает и областной центр.
Так, в ночь на 20 июля войска РФ атаковали Сумы ударными беспилотниками "Шахед".
17 июля в Сумской области в результате вражеского обстрела погибли два человека. В тот же день россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.
Напомним также, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.
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