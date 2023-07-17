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У Сумській області внаслідок обстрілу загинули дві людини

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Понеділок 17 липня 2023 18:01
У Сумській області внаслідок обстрілу загинули дві людини Фото: російські загарбники атакували пожежну частину у Сумській області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті обстрілу Білопілля Сумської області загинули дві людини. Ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії.

"Опівдні, коли жителі Білопілля відпочивали в парку в центрі міста, обідали, спілкувались, ворог вдарив по них з артилерії. Обстрілом знищене адмінприміщення, загинули люди - дві місцеві мешканки", - заявив він.

В результаті обстрілу десять людей травмовано, є тяжкопоранені. Лікарі борються за їх життя.

Крім того, російські загарбники атакували пожежну частину у Сумській області.

Наразі відомо про шість постраждалих співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані.

Фото: російські загарбники атакували пожежну частину у Сумській області (Facebook)

Ситуація в Сумській області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордоння Сумської області.

Так, сьогодні росіяни атакували Білопілля. Через атаку руйнувань зазнало адміністративне приміщення.

У зв'язку з цим в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони з Росією.

Лише вчора окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області, одна людина отримала поранення.

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