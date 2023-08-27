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Окупанти 28 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджений склад зерна

Фото: російські військові обстрілювали Сумську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській області прикордонні райони знову потрапили під обстріл з боку російських окупантів. Упродовж дня у регіоні було зафіксовано 147 вибухів, а під удар загарбників потрапили 10 територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

За день, 26 серпня, війська РФ 28 разів обстріляли населені пункти в прикордонних районах області.

Під ворожі атаки потрапили Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.

Дані про обстріл:

  • Краснопільська громада: війська РФ били з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
  • Новослобідська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи), а також під обстріл з АГС (16 вибухів).
  • Путивльська громада: зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та АГС (20 вибухів).
  • Юнаківська громада: супротивник скинув 19 хв.
  • Білопільська громада потрапила під обстріл із мінометів (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: війська РФ вели обстріл з артилерії (8 вибухів).
  • Хотінська громада: окупанти били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи). Також був обстріл з танка (5 вибухів) та скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).
  • Есманська громада потрапила під авіаційний обстріл із вертольота НАР (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено склад для зберігання зерна. Також зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада потрапила під ворожий мінометний обстріл (3 вибухи).

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області у прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Загарбники для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що 23 серпня війська РФ потрапили ударним дроном "Шахед" до школи в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

Також повідомлялося, що перед цим, 13 серпня, росіяни обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак були пошкоджені будинки.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.

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Сумська областьВійна Росії проти України