Оккупанты 28 раз за день обстреляли приграничье Сумской области, поврежден склад для зерна

В Сумской области приграничные районы снова попали под обстрелы со стороны российских оккупантов. В течение дня в регионе было зафиксировано 147 взрывов, а под удар захватчиков попали 10 территориальных общин.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации (ОВА).
Так, за день, 26 августа, войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты в приграничных районах области.
Под вражеские атаки попали Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская общины.
Данные об обстрелах:
Населенные пункты Сумской области в приграничных районах практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Захватчики для своих атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.
Напомним, что 23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.
Также сообщалось, что перед этим, 13 августа, россияне обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.
Ранее сообщалось, что 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
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