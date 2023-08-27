Оккупанты 28 раз за день обстреляли приграничье Сумской области, поврежден склад для зерна

Так, за день, 26 августа, войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты в приграничных районах области.

Под вражеские атаки попали Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская общины.

Данные об обстрелах:

Краснопольская община: войска РФ били из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

Новослободская община попала под минометный обстрел (2 взрыва), а также под обстрел из АГС (16 взрывов).

Путивльская община: зафиксированы минометные обстрелы (15 взрывов).

Великописаревская община: россияне били из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и АГС (20 взрывов).

Юнаковская община: противник сбросил 19 мин.

Белопольская община попала под обстрел из минометов (8 взрывов).

Шалыгинская община: войска РФ вели обстрел из артиллерии (8 взрывов).

Хотинская община: оккупанты били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Эсманская община попала под авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате атаки был поврежден склад для хранения зерна. Также зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская община попала под вражеский минометный обстрел (3 взрыва).

Удары РФ по Сумской области

Населенные пункты Сумской области в приграничных районах практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Захватчики для своих атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

Напомним, что 23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.

Также сообщалось, что перед этим, 13 августа, россияне обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Ранее сообщалось, что 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.