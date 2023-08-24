Росіяни за добу 31 раз обстріляли Сумську область: четверо загиблих
Протягом минулої доби росіяни 31 раз обстріляли Сумську область. Через російську агресію четверо людей загинули, ще стільки ж дістали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Всього зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади.
Зноб-Новгородська, Свеська та Новослобідська громади: ворог бив з мінометів (по 8 вибухів та 1 вибух відповідно)
Великописарівська громада: росіяни гатили з артилерії (5 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
Роменська громада: завдано удар БпЛа типу Shahed (1 вибух) по приміщенню навчального закладу в м. Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (26 вибухів) та обстріл з артилерії (2 вибухи).
Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано скидання з БпЛА коптерного типу ВОГ (1 вибух) та мінометний обстріл (7 вибухів).
Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (7 вибухів) та з гранатомету (АГС) (8 вибухів).
Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
Ситуація в Сумській області
Росіяни щоденно обстрілюють прикордонні населені пункти в Сумській області, використовуючи міномети, артилерію, дрони й інші види озброєнь.
Вчора, близько 10 ранку загарбники вдарили БпЛА по навчальному закладу в місті Ромни. Внаслідок удару будівля школи була повністю зруйнована. Повідомлялось про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.
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