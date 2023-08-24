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Росіяни за добу 31 раз обстріляли Сумську область: четверо загиблих

Четвер 24 серпня 2023 03:45
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Росіяни за добу 31 раз обстріляли Сумську область: четверо загиблих Фото: росіяни 31 раз обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages) 
Автор: Антон Малиновський

Протягом минулої доби росіяни 31 раз обстріляли Сумську область. Через російську агресію четверо людей загинули, ще стільки ж дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Всього зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади.

Зноб-Новгородська, Свеська та Новослобідська громади: ворог бив з мінометів (по 8 вибухів та 1 вибух відповідно)

Великописарівська громада: росіяни гатили з артилерії (5 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Роменська громада: завдано удар БпЛа типу Shahed (1 вибух) по приміщенню навчального закладу в м. Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (26 вибухів) та обстріл з артилерії (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано скидання з БпЛА коптерного типу ВОГ (1 вибух) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (7 вибухів) та з гранатомету (АГС) (8 вибухів).

Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Ситуація в Сумській області

Росіяни щоденно обстрілюють прикордонні населені пункти в Сумській області, використовуючи міномети, артилерію, дрони й інші види озброєнь.

Вчора, близько 10 ранку загарбники вдарили БпЛА по навчальному закладу в місті Ромни. Внаслідок удару будівля школи була повністю зруйнована. Повідомлялось про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.

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Війна Росії проти України Сумська область
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