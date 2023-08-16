Окупанти 26 разів за день обстріляли Сумську область: пошкоджено домогосподарство

Російські окупанти продовжували завдавати ударів по території Сумської області, здійснивши протягом дня 26 обстрілів по 9 громадах у прикордонних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Так, внаслідок атак 15 серпня було зафіксовано 172 вибухи.
Під ворожі обстріли потрапили Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади Сумської області.
Дані про атаки:
У Сумській області населені пункти, особливо в прикордонних районах, практично щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Противник для атак використовує міномети, артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.
Так, 13 серпня під удар окупантів потрапили 9 територіальних громад Сумщини. Внаслідок атак були пошкоджені будинки.
Перед цим, 11 серпня, окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.
А внаслідок ворожих атак 10 серпня було пошкоджено приміщення Будинку культури та авто у деяких громадах області.
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