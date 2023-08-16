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Окупанти 26 разів за день обстріляли Сумську область: пошкоджено домогосподарство

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Сумська область, Середа 16 серпня 2023 00:16
Окупанти 26 разів за день обстріляли Сумську область: пошкоджено домогосподарство Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти продовжували завдавати ударів по території Сумської області, здійснивши протягом дня 26 обстрілів по 9 громадах у прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Так, внаслідок атак 15 серпня було зафіксовано 172 вибухи.

Під ворожі обстріли потрапили Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади Сумської області.

Дані про атаки:

  • По території Великописарівської громади війська РФ били з гранатомета (35 вибухів), міномета (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
  • Під мінометний обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада (4 вибухи).
  • Також з мінометів окупанти били по території Середино-Будської громади (8 вибухів).
  • На територію Есманської громади російські війська скинули 12 мін.
  • По території Білопільської громади противник бив зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
  • Шалигинська громада потрапила під мінометний обстріл (11 вибухів)
  • У Миколаївській сільській громаді було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок атак було пошкоджено 1 приватне домогосподарство.
  • По території Хотінської громади росіяни вели вогонь з мінометів (3 вибухи).
  • Новослобідська громада також потрапила під мінометний обстріл (19 вибухів).

Обстріли Сумської області

У Сумській області населені пункти, особливо в прикордонних районах, практично щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Противник для атак використовує міномети, артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Так, 13 серпня під удар окупантів потрапили 9 територіальних громад Сумщини. Внаслідок атак були пошкоджені будинки.

Перед цим, 11 серпня, окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.

А внаслідок ворожих атак 10 серпня було пошкоджено приміщення Будинку культури та авто у деяких громадах області.

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