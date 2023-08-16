Окупанти 26 разів за день обстріляли Сумську область: пошкоджено домогосподарство

Російські окупанти продовжували завдавати ударів по території Сумської області, здійснивши протягом дня 26 обстрілів по 9 громадах у прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Так, внаслідок атак 15 серпня було зафіксовано 172 вибухи.

Під ворожі обстріли потрапили Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади Сумської області.

Дані про атаки:

По території Великописарівської громади війська РФ били з гранатомета (35 вибухів), міномета (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).

Під мінометний обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада (4 вибухи).

Також з мінометів окупанти били по території Середино-Будської громади (8 вибухів).

На територію Есманської громади російські війська скинули 12 мін.

По території Білопільської громади противник бив зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).

Шалигинська громада потрапила під мінометний обстріл (11 вибухів)

У Миколаївській сільській громаді було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок атак було пошкоджено 1 приватне домогосподарство.

По території Хотінської громади росіяни вели вогонь з мінометів (3 вибухи).

Новослобідська громада також потрапила під мінометний обстріл (19 вибухів).

Обстріли Сумської області

У Сумській області населені пункти, особливо в прикордонних районах, практично щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Противник для атак використовує міномети, артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Так, 13 серпня під удар окупантів потрапили 9 територіальних громад Сумщини. Внаслідок атак були пошкоджені будинки.

Перед цим, 11 серпня, окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.

А внаслідок ворожих атак 10 серпня було пошкоджено приміщення Будинку культури та авто у деяких громадах області.