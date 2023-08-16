Оккупанты 26 раз за день обстреляли Сумскую область: повреждено домохозяйство
Российские оккупанты продолжали наносить удары по территории Сумской области, совершив в течение дня 26 обстрелов по 9 общинам в приграничных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Так, в результате атак 15 августа было зафиксировано 172 взрыва.
Под вражеские обстрелы попали Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Николаевская, Хотинская, Новослободская общины Сумской области.
Данные об атаках:
- По территории Великописаревской общины войска РФ били из гранатомета (35 взрывов), миномета (23 взрыва) и артиллерии (16 взрывов).
- Под минометный обстрел попала Зноб-Новгородская община (4 взрыва).
- Также из минометов оккупанты били по территории Середино-Будской общины (8 взрывов).
- На территорию Эсманской общины российские войска сбросили 12 мин.
- По территории Белопольской общины противник бил из ствольной артиллерии (12 взрывов) и минометов (13 взрывов).
- Шалыгинская община попала под минометный обстрел (11 взрывов)
- В Николаевской сельской общине были зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы (16 взрывов). В результате атак было повреждено 1 частное домохозяйство.
- По территории Хотинской общины россияне вели огонь из минометов (3 взрыва).
- Новослободская община также попала под минометный обстрел (19 взрывов).
Обстрелы Сумской области
В Сумской области населенные пункты, особенно в приграничных районах, практически каждый день подвергаются обстрелам со стороны войск РФ. Противник для атак использует минометы, артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.
Так, 13 августа под удар оккупантов попали 9 территориальных общин Сумщины. В результате атак были повреждены дома.
Перед этим, 11 августа, оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
А в результате вражеских атак 10 августа были повреждены помещение Дома культуры и авто в некоторых общинах области.
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