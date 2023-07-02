Окупанти 16 разів за день обстріляли Сумську область: є руйнування

Прикордонні райони Сумської області знову зазнавали ворожих обстрілів з території РФ. Протягом дня російські війська здійснили 16 обстрілів по населених пунктах восьми територіальних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.
Так, ворожих ударів зазнавали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади Сумської області.
Загалом упродовж 2 червня було зафіксовано 116 вибухів у регіоні.
Дані про атаки:
Населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку військ РФ практично щодня. Найчастіше противник ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, які знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії. Однак російські військові активно застосовують для ударів і гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.
Раніше, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області.
Перед цим, 30 червня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. А кількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.
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