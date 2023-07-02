UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти 16 разів за день обстріляли Сумську область: є руйнування

Фото: у Сумській ОВА назвали наслідки російських обстрілів у прикордонних районах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прикордонні райони Сумської області знову зазнавали ворожих обстрілів з території РФ. Протягом дня російські війська здійснили 16 обстрілів по населених пунктах восьми територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Так, ворожих ударів зазнавали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади Сумської області.

Загалом упродовж 2 червня було зафіксовано 116 вибухів у регіоні.

Дані про атаки:

  • По території Глухівської громади війська РФ вели вогонь з АГС (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
  • Територію Юнаківської громади загарбники обстрілювали з мінометів (7 вибухів).
  • На територію Миропільської громади противник за допомогою безпілотника скинув 1 ВОГ (1 вибух), а також війська РФ били по регіону з мінометів (23 вибухи).
  • По території Хотінської громади вівся мінометний вогонь (5 вибухів).
  • Війська РФ скинули на територію Білопільської громади 19 мін, а також було зафіксовано обстріл з АГС (10 вибухів).
  • Росіяни вели обстріл Краснопільської громади з артилерії (6 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
  • По території Шалигинської громади противник гатив з артилерії (9 вибухів).
  • Війська РФ накрили Путивльську громаду вогнем із мінометів (9 вибухів). В результаті було зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.

Російські удари по Сумській області

Населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку військ РФ практично щодня. Найчастіше противник ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, які знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії. Однак російські військові активно застосовують для ударів і гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.

Раніше, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області.

Перед цим, 30 червня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. А кількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України