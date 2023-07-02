Оккупанты 16 раз в день обстреляли Сумскую область: есть разрушения

Приграничные районы Сумской области снова подвергались вражеских обстрелам с территории РФ. В течение дня российские войска совершили 16 обстрелов по населенным пунктам восьми территориальных общин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации.
Так, вражеских ударам подвергались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская общины Сумской области.
В целом в течение 2 июня было зафиксировано 116 взрывов в регионе.
Данные об атаках:
Населенные пункты Сумской области подвергаются ударам со стороны войск РФ практически каждый день. Чаще всего противник веден огонь по приграничным общинам региона, которые находятся в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Однако также российские военные активно применяют для ударов и гранатометы, дроны, минометы, а также иногда авиацию.
Ранее, 1 июля, войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области.
Перед этим, 30 июня, в результате российских обстрелов в Сумской области ранения получил юноша. А несколькими днями ранее из-за вражеского огня в регионе погибла мирная жительница.
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